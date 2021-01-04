"Динамо" перегляне зірку "Маккабі", але вже визначилося з сумою трансферу

Київське "Динамо" не відмовився від можливості придбання 19-річного ізраїльтянина Ліеля Абаді з "Маккабі" (Петах-Тіква). Хоча трансфер Абади в "Динамо" під загрозою зриву. Сторони взяли паузу в переговорах, поки київський клуб думає про пропозицію ізраїльського клубу про м'якші вимоги щодо дисципліни. Цікаво, що на футболіста вже купили квиток до Києва на 7 січня, але він все ще може залишитися на батьківщині.

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Президент "Маккабі" заявив, що Ліель нікуди не поїде, поки "Динамо" не прибере з контракту пункти про жорсткі покарання, пише сайт Sport5.

Сьогодні в матчі чемпіонату Ізраїлю в Петах-Тікві зустрінуться місцеве "Маккабі" і гості з Тель-Авіва. Суперники ділять друге і третє місця, на 11 очок відстаючи від "Маккабі" з Хайфи. Поєдинок розпочнеться о 20:45 за київським часом. На цей матч "Динамо" відрядило своїх скаутів, щоб переконатися в необхідності придбання Абади, пише "Динамоманія". Також повідомляється, що кияни готові викласти за вінгера 4,5 млн євро.

Тим часом "Динамо" визначилося зі спарингами на зборі в ОАЕ.

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