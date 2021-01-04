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Луческу вибрав "Шахтар" у спаринг-партнери: битву організовують в ОАЕ

4 січня, 15:51

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Стали відомі перші суперники киян на зборах

Зимова відпустка київського "Динамо" завершиться рівно через тиждень. Ми розповідали, що капітан киян Сергій Сидорчук з сім'єю відпочиває на Мальдівах.

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Після відпустки команда пройде традиційне медобстеження в Києві. А потім "біло-сині" відправляться на тренувальний збір, який пройде в ОАЕ, повідомляє сайт "Динамо".

Стали відомі дві команди, які стануть першими спаринг-партнерами динамівців у 2021 році.

18 січня підопічні Мірчі Луческу поміряються силами з чемпіоном Польщі – "Легією" з Варшави. А 21-го зіграють з найсильнішою командою Білорусі – "Шахтарем" з Солігорська, який тренує українець Роман Григорчук.

Обидва поєдинки розпочнуться о 15:00 за київським часом.

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"Динамо" не обмежиться двома спарингами. Будуть ще матчі, але не відомо з ким. Поки ведуться перемовини з потенційними суперниками.

Нагадаємо, що осінню частину української Прем'єр-ліги "Динамо" завершило на першому місці. Клуб також вийшов в плей-офф Ліги Європи.

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товариський матч Динамо Київ спаринг Легія Шахтар Солігорськ

Джерело: Офіційний сайт ФК "Динамо"

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