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Луческу выбрал "Шахтер" в спарринг-партнеры: битву организуют в ОАЭ

4 января, 15:51

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Стали известны первые соперники киевлян на сборах

Зимний отпуск киевского "Динамо" завершится ровно через неделю. Мы рассказывали, что капитан киевлян Сергей Сидорчук с семьей отдыхает на Мальдивах.

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После отпуска команда пройдет традиционное медобследование в Киеве. А затем "бело-синие" отправятся на тренировочный сбор, который пройдет в ОАЭ, сообщает сайт "Динамо".

Стали известны две команды, которые станут первыми спарринг-партнерами динамовцев в 2021 году.

18 января подопечные Мирчи Луческу померяются силами с чемпионом Польши – "Легией" из Варшавы. А 21-го сыграют с сильнейшей командой Беларуси – "Шахтером" из Солигорска, который тренирует украинец Роман Григорчук.

Оба поединка начнутся в 15:00 по киевскому времени.

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"Динамо" не ограничится двумя спаррингами. Будут еще матчи, но не известно с кем. Пока ведутся переговоры с потенциальными соперниками.

Напомним, что осеннюю часть украинской Премьер-лиги "Динамо" завершило на первом месте. Клуб также вышел в плей-офф Лиги Европы.

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товарищеский матч Динамо Киев спарринг Легия Шахтер Солигорск

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

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