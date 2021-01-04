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"Динамо" просмотрит звезду "Маккаби", но уже определилось с суммой трансфера

4 января, 18:40

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Атакующий полузащитник Лиэль Абада сегодня вечером сыграет в Израиле

Киевское "Динамо" не отказалось от возможности приобретения 19-летнего израильтянина Лиэля Абады из "Маккаби" (Петах-Тиква). Хотя трансфер Абады в "Динамо" под угрозой срыва. Стороны взяли паузу в переговорах, пока киевский клуб думает о предложении израильского клуба о более мягких требованиях по дисциплине. Интересно, что на футболиста уже купили билеты в Киев на 7 января, но он все еще может остаться на родине.

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Президент "Маккаби" заявил, что Лиэль никуда не поедет, пока "Динамо" не уберет из контракта пункты о жестких наказаниях, пишет сайт Sport5.

Сегодня в матче чемпионата Израиля в Петах-Тикве встретятся местное "Маккаби" и гости из Тель-Авива. Соперники делят второе и третье места, на 11 очков отставая от "Маккаби" из Хайфы. Поединок начнется в 20:45 по киевскому времени. На этот матч "Динамо" отрядило своих скаутов, чтобы убедиться в необходимости приобретения Абады, пишет "Динамомания". Также сообщается, что киевляне готовы выложить за вингера 4,5 млн евро.

Тем временем, "Динамо" определилось со спаррингами на сборе в ОАЭ.

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