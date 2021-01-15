Чемодан, вокзал, Дубай: "Динамо" полетіло на перший тренувальний збір

Лідер чемпіонату України буде готуватися до другої частини сезону в Еміратах

Сьогодні вранці київське "Динамо" вирушило на тренувальний збір в Об'єднані Арабські Емірати. Переліт в Дубай забере у "біло-блакитних" п'ять годин. Займатися в теплих краях підопічні Мірчі Луческу будуть 10 днів, після чого повернуться до Києва. Тим часом, Вербич пообіцяв стати Монатіком, якщо "Динамо" стане чемпіоном.

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Про ранній відліт повідомив офіційний сайт клубу.

Всього на збори вирушили 28 футболістів. Не захотів Мірча Луческу брати ганського півзахисника Кадірі, який повернувся з оренди в тульському "Арсеналі".

Воротарі: Бойко, Бущан, Нещерет, Моргун.

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Захисники: Попов, Шабанов, Миколенко, Кендзьора, Сідклей, Сирота, Забарний, Тимчик.

Півзахисники: Сидорчук, Циганков, Гармаш, Леднєв, Шапаренко, Буяльський, Караваєв, Шепелєв, Андрієвський, Белуце, Вербич, де Пена, Дуелунд.

Нападники: Бесєдін, Супряга, Родрігес, Клейтон, Ванат.

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Уже точно відомо, що "Динамо" зіграє щонайменше два спаринги: 18 січня – з польською "Легією", 21-го – з білоруським "Шахтарем" із Солігорська. Ведуться переговори про інші товариські матчі.

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Другий тренувальний збір у лідера Прем'єр-ліги запланований в Туреччині з 29 січня по 8 лютого.

Дізнайтеся також, що п'ють футболісти "Динамо" після матчу.

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