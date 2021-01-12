Вербич пообіцяв стати Монатіком, якщо "Динамо" виграє чемпіонство

Словенський нападник київського "Динамо" Беньямін Вербич пообіцяв показати артистичні здібності, якщо столичний клуб виграє чемпіонат України з футболу.
Раніше Микола Шапаренко розповів, що в "Динамо" є гравець, який танцює як Монатік. Це – Вербич.
Якщо "Динамо" виграє "золото" УПЛ-2021, словенець має намір продемонструвати це широкому загалу.
"Іноді мені кортить потанцювати. Чи станцюю, якщо візьмемо чемпіонство? Звісно, безпосередньо на полі" – заявив Вербич, якого цитує Динамоманія.
Зазначимо, що після першого кола чемпіонату України "Динамо" лідирує, випереджаючи на чотири очки "Шахтар". Правда, варто враховувати, що поки до турнірної таблиці офіційно не внесені зміни після технічної перемоги 3:0, яку присудив "гірникам" КДК УАФ за скасовану з провини "Інгульця" грудневу гру.
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Додамо, що фаворитом у боротьбі за "золото" чемпіонату України аналітики букмекерських контор називають "Шахтар". На завоювання першого місця "гірниками" встановлено коефіцієнт 1,70, на успіх "Динамо" – 2.00.
Дивіться, як Вербич забиває за "Динамо"
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