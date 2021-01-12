Вербич пообіцяв стати Монатіком, якщо "Динамо" виграє чемпіонство

Кияни лідирують у Прем'єр-лізі України, але фаворитом у боротьбі за "золото" аналітики називають "Шахтар"

Словенський нападник київського "Динамо" Беньямін Вербич пообіцяв показати артистичні здібності, якщо столичний клуб виграє чемпіонат України з футболу.

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Раніше Микола Шапаренко розповів, що в "Динамо" є гравець, який танцює як Монатік. Це – Вербич.

Якщо "Динамо" виграє "золото" УПЛ-2021, словенець має намір продемонструвати це широкому загалу.

"Іноді мені кортить потанцювати. Чи станцюю, якщо візьмемо чемпіонство? Звісно, безпосередньо на полі" – заявив Вербич, якого цитує Динамоманія.

Беньямін Вербич / Фото: Instagram

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Беньямін Вербич / Фото: Facebook

Зазначимо, що після першого кола чемпіонату України "Динамо" лідирує, випереджаючи на чотири очки "Шахтар". Правда, варто враховувати, що поки до турнірної таблиці офіційно не внесені зміни після технічної перемоги 3:0, яку присудив "гірникам" КДК УАФ за скасовану з провини "Інгульця" грудневу гру.

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Додамо, що фаворитом у боротьбі за "золото" чемпіонату України аналітики букмекерських контор називають "Шахтар". На завоювання першого місця "гірниками" встановлено коефіцієнт 1,70, на успіх "Динамо" – 2.00.

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Дивіться, як Вербич забиває за "Динамо"

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