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Пляшка, щоб заспокоїтися: що п'ють футболісти "Динамо" після матчу

12 січня, 16:39

Олена Павлова Олена Павлова

Попов більше любить вино, на яке його підсадив партнер по команді

Захисник київського "Динамо" Денис Попов, який вразив м'язами, як у Роналду, розповів про улюблений алкогольний напій. Також футболіст відповів на питання, чи можна випити пиво після матчу.

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"Після гри, зрозуміло, що ні. А вдома, коли ти приїхав, не можеш заснути. У тебе такі очі, емоції, адреналін... Пляшка пива, щоб заспокоїтися, думаю, це не перешкода. Навіщо приховувати і вигадувати. Зрозуміло, що не впиватися. Але, думаю, можна. Я взагалі люблю грузинське вино, Гіо (вочевидь, Георгій Цітаішвілі. – Ред.) підсадив", – зізнався Попов в програмі "ПроФутбол".

/ Фото: Instagram

Нагадаємо, перед стартом весняної частини сезону "Динамо" Дениса Попова лідирує в чемпіонаті України. А в лютому на киян чекають зустрічі з "Брюгге" у 1/16 Ліги Європи.

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Раніше 21-річний чемпіон світу серед молоді Попов грубо відповів колишній дівчині в соцмережах.

Ми також писали, що в Instagram розпалася найкрутіша спортивна пара України. Денис Попов і Дарина Білодід відписалися один від одного в соцмережах.

Дивіться, як "Динамо" грало проти "Ференцвароша"

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алкоголь пиво вино чемпіонат України Динамо Київ Денис Попов
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