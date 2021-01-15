Чемодан, вокзал, Дубай: "Динамо" полетело на первый тренировочный сбор

Лидер чемпионата Украины будет готовиться ко второй части сезона в Эмиратах

Сегодня утром киевское "Динамо" отправилось на тренировочный сбор в Объединенные Арабские Эмираты. Перелет в Дубай займет у "бело-голубых" пять часов. Заниматься в теплых краях подопечные Мирчи Луческу будут 10 дней, после чего вернутся в Киев. Тем временем, Вербич пообещал стать Монатиком, если "Динамо" станет чемпионом.

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О раннем отлете сообщил официальный сайт клуба.

Всего на сборы отправились 28 футболистов. Не захотел Мирча Луческу брать ганского полузащитника Кадири, который вернулся из аренды в тульском "Арсенале".

Вратари: Бойко, Бущан, Нещерет, Моргун.

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Защитники: Попов, Шабанов, Миколенко, Кендзера, Сидклей, Сирота, Забарный, Тымчик.

Полузащитники: Сидорчук, Цыганков, Гармаш, Леднев, Шапаренко, Буяльский, Караваев, Шепелев, Андриевский, Бэлуцэ, Вербич, де Пена, Дуэлунд.

Нападающие: Беседин, Супряга, Родригес, Клейтон, Ванат.

Уже точно известно, что "Динамо" сыграет как минимум два спарринга: 18 января – с польской "Легией", 21-го – с белорусским "Шахтером" из Солигорска. Ведутся переговоры о других товарищеских матчах.

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Второй тренировочный сбор у лидера Премьер-лиги запланирован в Турции с 29 января по 8 февраля.

Узнайте также, что пьют футболисты "Динамо" после матча.

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