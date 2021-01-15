Українська
$ 28,06
33,99

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Чемодан, вокзал, Дубай: "Динамо" полетело на первый тренировочный сбор

15 января, 10:33

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Лидер чемпионата Украины будет готовиться ко второй части сезона в Эмиратах

Сегодня утром киевское "Динамо" отправилось на тренировочный сбор в Объединенные Арабские Эмираты. Перелет в Дубай займет у "бело-голубых" пять часов. Заниматься в теплых краях подопечные Мирчи Луческу будут 10 дней, после чего вернутся в Киев. Тем временем, Вербич пообещал стать Монатиком, если "Динамо" станет чемпионом.

Реклама

О раннем отлете сообщил официальный сайт клуба.

Всего на сборы отправились 28 футболистов. Не захотел Мирча Луческу брать ганского полузащитника Кадири, который вернулся из аренды в тульском "Арсенале".

Вратари: Бойко, Бущан, Нещерет, Моргун.

Реклама

Защитники: Попов, Шабанов, Миколенко, Кендзера, Сидклей, Сирота, Забарный, Тымчик.

Полузащитники: Сидорчук, Цыганков, Гармаш, Леднев, Шапаренко, Буяльский, Караваев, Шепелев, Андриевский, Бэлуцэ, Вербич, де Пена, Дуэлунд.

Нападающие: Беседин, Супряга, Родригес, Клейтон, Ванат.

В тренде
Ребров стал лютейшим врагом "ДНР": отказался помогать им в "борьбе с бандеровцами"

Уже точно известно, что "Динамо" сыграет как минимум два спарринга: 18 января – с польской "Легией", 21-го – с белорусским "Шахтером" из Солигорска. Ведутся переговоры о других товарищеских матчах.

Реклама

Второй тренировочный сбор у лидера Премьер-лиги запланирован в Турции с 29 января по 8 февраля.

Узнайте также, что пьют футболисты "Динамо" после матча.

Смотрите, как киевляне обыграли "Ференцварош" в Лиге чемпионов и перешли в Лигу Европы:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

видео вылет футбол сборы Дубай Динамо Киев
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Шикарная блондинка на коленях зацеловала игрока
Шикарная блондинка на коленях зацеловала игрока "Шахтера"Футбол
Сексуальные мамочки: жены звезд украинского футбола догуливают отпуск на Карибах
Сексуальные мамочки: жены звезд украинского футбола догуливают отпуск на КарибахФутбол
Сексапильная девушка игрока
Сексапильная девушка игрока "Шахтера" добралась до волшебных дымоходовФутбол
"Чумовое фото!" Игроки "Шахтера" с женами сложили пазл из собственных телФутбол
За сына экс-звезды
За сына экс-звезды "Динамо" дают 15 миллионов. Ничего себе деньги у аутсайдера!ЧУ по футболу
ТОП-10 скандалов Милевского после
ТОП-10 скандалов Милевского после "Динамо": секс с Канделаки, пьяные ДТП и Ferrari в хламФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять