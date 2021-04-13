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Колишній тренер Олімпіка знайшов собі роботу в Першій лізі

13 квітня, 10:00

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Багаторічний тренер донецької команди Ігор Климовський спробує підняти з низів таблиці другого за рангом дивізіону українського футболу вінницьку Ниву

Недовго залишався без роботи один з екс-наставників команди вітчизняної Прем'єр-ліги. Як відомо, наприкінці лютого Олімпік звільнив Климовського і запросив Калитвинцева. І ось тепер 49-річний Ігор Климовський працевлаштувався у вінницькій Ниві, яка займає 13-е місце серед 16 колективів Першої ліги.

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Новину про нового тренера опублікував офіційний сайт клубу з Вінниці.

Цікаво, що поки що Климовський керуватиме новими підопічними на відстані, оскільки відновлюється після операції на нозі. Заняття веде його помічник Руслан Уманець, який працював з колегою і в Олімпіку.

Ігор Климовський йде

Ігор Климовський йде / Фото: Офіційний сайт ФК "Олімпік"

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У вінницькій команді Климовський замінив Ігоря Білана, який на посту рульового працював з листопада. Сам же колишній наставник Олімпіка працював в донецькому клубі на різних тренерських посадах з 2002 року. Так що Нива стала для Климовського другим клубом в його кар'єрі тренера.

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Дивіться, як Олімпік програв Колосу в чемпіонаті України:

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тренер футбол Олімпік Донецьк Нива Вінниця Ігор Климовський
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