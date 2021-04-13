Бывший тренер Олимпика нашел себе работу в Первой лиге

Недолго оставался без работы один из экс-наставников команды отечественной Премьер-лиги. Как известно, в конце февраля Олимпик уволил Климовского и пригласил Калитвинцева. И вот теперь 49-летний Игорь Климовский трудоустроился в винницкой Ниве, которая занимает 13-е место среди 16 коллективов Первой лиги.

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Новость о новом тренере опубликовал официальный сайт клуба из Винницы.

Интересно, что пока что Климовский будет руководить новыми подопечными на расстоянии, поскольку восстанавливается после операции на ноге. Занятия ведет его помощник Руслан Уманец, работавший с коллегой и в Олимпике.

Игорь Климовский уходит / Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

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В винницкой команде Климовский заменил Игоря Билана, который на посту рулевого работал с ноября. Сам же бывший наставник Олимпика работал в донецком клубе на разных тренерских должностях с 2002 года. Так что Нива стала для Климовского вторым клубом в его карьере тренера.

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