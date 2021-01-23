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Колишній капітан збірної України поїхав грати в російське село

23 січня, 14:35

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Захисник Олександр Мигунов виступатиме за "Чайку" з Ростовської області

Ще один український футболіст вибрав черговим місцем своєї роботи Росію. 26-річний захисник Олександр Мигунов підписав контракт з клубом другого дивізіону (ФНЛ) – "Чайкою" з Песчанокопського, села в Ростовській області. А днями експартнер Мілевського перейшов в "Оренбург". Олександр Нойок буде виступати в одній лізі з Мигуновим.

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Про поповнення складу повідомив сьогодні сайт російського клубу. Угода підписана на півтора року. "Чайка" займає 13-е місце серед 22 колективів ФНЛ.

Мигунов – уродженець Донецька, але вихованець "Дніпра". Провів 11 матчів за молодіжну збірну України, причому, виводив команду на поле навіть з капітанською пов'язкою.

У 2015 році укладав контракт з "Шахтарем", але виступав лише в оренді – в "Маріуполі" і "Олімпіку". Також засвітився в "Колосі" та "Дніпрі-1". У 2020 році грав за білоруський "Рух" з Бреста, забивши один м'яч в 29 зустрічах і зробивши чотири гольові передачі. Transfermarkt оцінює його в 300 тисяч євро.

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Читайте також: "Шахтар" – "Лудогорець", де дивитися контрольний матч чемпіонів України.

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Дивіться, як Ярослав Ракицький забивав за російський "Зеніт" у Лізі чемпіонів:

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