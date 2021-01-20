Український футболіст вибрав Росію: екс-партнер Мілевського перейшов до "Оренбурга"

Український півзахисник Олександр Нойок підписав контракт з російським "Оренбургом". Про свій перехід він повідомив в Instagram. "Оренбург" грає у другому за силою дивізіоні Росії і близький до виходу до Прем'єр-ліги. Нагадаємо, що в 2020 році в чемпіонаті Білорусі Нойок отримав серйозну травму і змушений був зробити операцію.

"Радий бути частиною "Оренбурга". Дякую за новий виклик, вперед до найвищих цілей", – підписав фото Нойок.

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Нагадаємо, що в останні роки Нойок виступав у чемпіонаті Білорусі. Українець приєднався до брестського "Динамо" влітку 2018 року. За цей час він провів 74 поєдинки, в яких забив 13 голів і віддав 11 гольових передач. Разом з "Динамо" він ставав чемпіоном Білорусі і двічі володарем Суперкубка країни.

Мілевський і Нойок / Фото: Прессбол

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Влітку партнер Мілевського пафосно попрощався з коронавірусіом. "Адьє з пензликом", – написав у Instagram півзахисник брестського "Динамо" Олександр Нойок після виходу з лікарні, куди він потрапив з діагнозом COVID-19.

До речі, нещодавно з брестського "Динамо" пішов і нападник Артем Мілевський. Тільки Мілевський повернувся до України і буде виступати в Прем'єр-лізі за "Минай".

Мілевський – чемпіон Білорусі. Эмоції Артема Відео: Twitter

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