"Шахтар" – "Лудогорець": де дивитися контрольний матч чемпіонів України

Зустріч в Туреччині розпочнеться в суботу о 16:00 за київським часом

Сьогодні "Шахтар" проведе другий спаринг на тренувальному зборі на турецьких берегах. Суперником "гірників" буде чемпіон Болгарії – "Лудогорець". Нагадаємо, позавчора "Шахтар" у матчі з "Лехом" врятувався голом із пенальті в компенсований час.

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Для болгарської команди ця зустріч буде також другою на зборах. Колектив литовського тренера Валдаса Дамбраускаса обіграв сербський клуб "Бачка-Топола" – 2:1. У складі суперника – чимало легіонерів, в тому числі є кілька бразильців. Цікаво, що після зустрічі з "Шахтарем" болгари планують зійтися в дуелі й із київським "Динамо", адже в Туреччині вони пробудуть до 5 лютого.

Матч проти "Лудогорца" розпочнеться о 16:00 за київським часом. Подивитися в прямому ефірі його можна на телеканалі "Шахтар", у сервісі Shakhtar Club і на інтернет-платформі OLL.TV.

Днями Каштру зробив заяву про подальшу роботу в "Шахтарі".

"Лудогорець" має досвід виступу і в Лізі чемпіонів. А в нинішньому сезоні вкрай невдало зіграв в Лізі Європи. Дивіться, як "Лудогорець" і ЛАСК забили сім м'ячів в ЛЄ:

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