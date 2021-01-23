Бывший капитан сборной Украины уехал играть в российское село

Защитник Александр Мигунов будет выступать за "Чайку" из Ростовской области

Еще один украинский футболист выбрал очередным местом своей работы Россию. 26-летний защитник Александр Мигунов подписал контракт с клубом второго дивизиона (ФНЛ) – "Чайкой" из Песчанокопского", села в Ростовской области. А на днях экс-партнер Милевского перешел в "Оренбург". Александр Нойок будет выступать в одной лиге с Мигуновым.

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О пополнении состава сообщил сегодня сайт российского клуба. Соглашение подписано на полтора года. "Чайка" занимает 13-е место среди 22 коллективов ФНЛ.

Мигунов – уроженец Донецка, но воспитанник "Днепра". Провел 11 матчей за молодежную сборную Украины, причем, выводил команду на поле даже с капитанской повязкой.

В 2015 году заключал контракт с "Шахтером", но выступал только в аренде – в "Мариуполе" и "Олимпике". Также засветился в "Колосе" и "Днепре-1". В 2020 году играл за белорусский "Рух" из Бреста, забив один мяч в 29 встречах и сделав четыре голевые передачи. Transfermarkt оценивает его в 300 тысяч евро.

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