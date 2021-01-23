Українська
$ 28,26
34,37

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Бывший капитан сборной Украины уехал играть в российское село

23 января, 14:35

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Защитник Александр Мигунов будет выступать за "Чайку" из Ростовской области

Еще один украинский футболист выбрал очередным местом своей работы Россию. 26-летний защитник Александр Мигунов подписал контракт с клубом второго дивизиона (ФНЛ) – "Чайкой" из Песчанокопского", села в Ростовской области. А на днях экс-партнер Милевского перешел в "Оренбург". Александр Нойок будет выступать в одной лиге с Мигуновым.

Реклама

О пополнении состава сообщил сегодня сайт российского клуба. Соглашение подписано на полтора года. "Чайка" занимает 13-е место среди 22 коллективов ФНЛ.

Мигунов – уроженец Донецка, но воспитанник "Днепра". Провел 11 матчей за молодежную сборную Украины, причем, выводил команду на поле даже с капитанской повязкой.

В 2015 году заключал контракт с "Шахтером", но выступал только в аренде – в "Мариуполе" и "Олимпике". Также засветился в "Колосе" и "Днепре-1". В 2020 году играл за белорусский "Рух" из Бреста, забив один мяч в 29 встречах и сделав четыре голевые передачи. Transfermarkt оценивает его в 300 тысяч евро.

В тренде
Техническое поражение Украине: команду Шевченко могут помиловать 16 февраля

Читайте также: "Шахтер" – "Лудогорец", где смотреть контрольный матч чемпионов Украины.

Реклама

Смотрите, как Ярослав Ракицкий забивал за российский "Зенит" в Лиге чемпионов:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия переход футболист чемпионат России чайка
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Раскрыла голую грудь: откровенная фотосессия девушки футболиста сборной
Раскрыла голую грудь: откровенная фотосессия девушки футболиста сборнойФутбол
Качка из
Качка из "Динамо" сняли с игры из-за мышцФутбол
Прикрыла цветами голое тело: девушка игрока
Прикрыла цветами голое тело: девушка игрока "Шахтера" сексуально провела его на сборыФутбол
Футболист
Футболист "Динамо" получил чувственное поздравление от блондинкиФутбол
"Динамо" – "Шахтер": онлайн-видеотрансляция матчаЧУ по футболу
"Шахтер" – "Лех": где смотреть первый матч "горняков" в новом годуФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять