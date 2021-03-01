Колишній футболіст "Динамо" очолив львівську команду

Як відомо, святе місце порожнім не буває. Ледь стало відомо, що "Львів" звільнив Віталія Шумського з поста головного тренера, як з'явилася інформація і про його змінника. Новим наставником команди буде 52-річний Анатолій Безсмертний.

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Про це повідомили на сторінці "ТаТоТаке" в Facebook.

Безсмертний – уродженець Києва, в 1992-94 рр. грав в "Динамо", ставав чемпіоном і володарем Кубка країни. З приходом Йожефа Сабо був переведений в дубль, а незабаром покинув Україну. Виступав за кілька російських команд, а завершував кар'єру гравця в черкаському "Дніпрі". Там же він працював тренером, як і в колективах другого дивізіону: "Полтаві", "Сумах", "Поліссі".

Житомирський клуб Анатолій залишив улітку минулого року. З командою Прем'єр-ліги йому доведеться працювати вперше. Правда, "Львів" перебуває на останньому, 14-му, місці чемпіонату, так що Безсмертний буде вирішувати завдання збереження прописки в еліті.

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Тим часом, Калитвинцев встановив рекорд після першого матчу "Олімпіка".

Дивіться огляд матчу "Львів" – "Динамо":

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