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Бывший футболист "Динамо" возглавил львовскую команду

1 марта, 17:17

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Анатолий Бессмертный будет тренировать аутсайдера чемпионата Украины

Как известно, свято место пусто не бывает. Едва стало известно, что "Львов" уволил Виталия Шумского с поста главного тренера, как появилась информация и о его сменщике. Новым наставником команды будет 52-летний Анатолий Бессмертный.

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Об этом сообщили на странице "ТаТоТаке" в Facebook.

Бессмертный – уроженец Киева, в 1992-94 гг. играл в "Динамо", становился чемпионом и обладателем Кубка страны. С приходом Йожефа Сабо был переведен в дубль, а вскоре покинул Украины. Выступал за несколько российских команд, а завершал карьеру игрока в черкасском "Днепре". Там же он работал тренером в коллективах второго дивизиона: "Полтаве", "Сумах", "Полесье".

Житомирский клуб Анатолий покинул летом прошлого года. С командой Премьер-лиги ему придется работать впервые. Правда, "Львов" находится на последнем, 14-м, месте чемпионата, так что Бессмертный будет решать задачу сохранения прописки в элите.

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Тем временем, Калитвинцев установил рекорд после первого матча "Олимпика".

Смотрите обзор матча "Львов" – "Динамо":

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