Моторошний нокаут чемпіона UFC. Зустріч легенд змішаних єдиноборств тривала недовго

На вечорі боксу в Голлівуді зустрічалися легенди змішаних єдиноборств – 46-річний Сілва та 46-річний Ортіс.

Читайте також: Претендент на титул побив чемпіона, але судді були іншої думки

Ортіс з перших секунд бою спробував захопити ініціативу і затиснув фаворита в кутку рингу. Але удари американця були вкрай слабкі і неточні.

46-річний Сілва не став зловживати захистом і відповів суперникові потужним правим хуком, а навздогін додав ще кілька ударів по екс-чемпіону UFC у напівважкій вазі. Від таких ударів Ортіс намертво звалився на канвас .

Рефері одразу ж зупинив бій і зарахував перемогу нокаутом Андерсону Сілві.

The @SpiderAnderson KO hits different from ringside #SilvaOrtiz



(via @OmarESPN ) pic.twitter.com/5tUEa9UwgK