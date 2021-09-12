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Моторошний нокаут чемпіона UFC. Зустріч легенд змішаних єдиноборств тривала недовго

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
12 вересня, 09:44
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У ніч на 12 вересня в Голлівуді відбувся поєдинок між екс-чемпіонами UFC бразильцем Андерсоном Сілвою і американцем Тіто Ортісом
Андерсон Сілва і Тото Ортіс
Андерсон Сілва і Тото Ортіс

На вечорі боксу в Голлівуді зустрічалися легенди змішаних єдиноборств – 46-річний Сілва та 46-річний Ортіс.

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Ортіс з перших секунд бою спробував захопити ініціативу і затиснув фаворита в кутку рингу. Але удари американця були вкрай слабкі і неточні.

46-річний Сілва не став зловживати захистом і відповів суперникові потужним правим хуком, а навздогін додав ще кілька ударів по екс-чемпіону UFC у напівважкій вазі. Від таких ударів Ортіс намертво звалився на канвас .

Рефері одразу ж зупинив бій і зарахував перемогу нокаутом Андерсону Сілві.

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Ця перемога стала другою для бразильця у професійному боксі після відходу з ММА.

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Раніше ми повідомляли, що поєдинок між колишнім абсолютним чемпіоном світу Евандером Холіфілдом і екс-чемпіоном UFC Вітор Белфорт завершився вже в першому раунді, після того як Белфорт нокаутував суперника.

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