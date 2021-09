Жуткий нокаут чемпиона UFC. Встреча легенд смешанных единоборств длилась недолго

На вечере бокса в Голливуде встречались легенды смешанных единоборств – 46-летний Силва и 46-летним Ортис.

Ортис с первых секунд боя попытался захватить инициативу и зажал фаворита в углу ринга. Но удары американца были крайне слабы и неточны.

46-летний Силва не стал злоупотреблять защитой и ответил сопернику мощным хуком справа, а вдогонку добавил еще несколько ударов по экс-чемпиону UFC в полутяжелом весе. От таких ударов Ортис намертво рухнул на канвас.

Рефери сразу же остановил бой и засчитал победу нокаутом Андерсону Силве.

The @SpiderAnderson KO hits different from ringside #SilvaOrtiz



(via @OmarESPN) pic.twitter.com/5tUEa9UwgK