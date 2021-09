Ніякого співчуття до легенди! Белфорт нокаутував Холіфілда на очах у Трампа

В ніч з 11 на 12 вересня у Голлівуді відбувся виставковий поєдинок між американцем Евандером Холіфілдом (44-10-2, 29 КО) і Вітором Белфортом (1-0, 1 КО) з Бразилії.

Читайте також: Здалося, що він помер: кошмарний нокаут в бою на голих кулаках

Не відкладаючи справу в довгу шухляду, екс-чемпіон UFC відразу завдав кілька точних ударів по корпусу 58-річного Холіфілда і цього виявилося достатньо щоб укласти екс-чемпіона в суперважкій вазі.

Ледве рефері відрахував нокдаун, як Евандер вирішив продовжити поєдинок. Оскільки Белфорт продовжив побиття легенди, завдавши серію ударів по голові і корпусу, суддя змушений був зупинити бій.

Vitor Belforts pressure proved to be too much for Evander Holyfield.



(via @OmarESPN ) pic.twitter.com/wlR89gCjJC