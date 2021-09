Претендент на титул побив чемпіона, але судді були іншої думки

Мексиканець Оскар Вальдес (30-0, 23 КО) захистив титул чемпіона WBC у другій напівлегкій вазі (до 59 кг). У 12-раундовому поєдинку проти 32-річного бразильця Робсона Консейсао (16-1, 8 КО), судді одноголосно присудили перемогу Вальдесу.

На старті бою краще виглядав Консейсао, який зайняв центр рингу і непогано наносив удари по корпусу чемпіона.

У 3-му раунді у мексиканця пройшов правий хук, але перевагою все одно володів претендент.

5 rounds in, @ RobsonR60 is absolutely feeling it. #ValdezConceicao | LIVE NOW on ESPN + pic.twitter.com/8L7o3n2G1D

До середини бою ініціативу перехопив Вальдес, який став діяти щільніше і агресивніше. У 9-му раунді рефері оштрафував Робсона за удари по потилиці.

У фінальних раундах ініціативою вже володів Вальдес, який не дозволяв супернику створити нічого небезпечного.

Оскар Вальдес захистив свій титул, здобувши перемогу одноголосним рішенням суддів: 117-110, 115-112, 115-112.

Для Робсона Консейсао це перша поразка у професійній кар'єрі.

#ANDSTILL @ oscarvaldez56 gets stronger as the night goes on in Tucson and retains the WBC strap at 130 lbs, remaining atop the mountain in a loaded division via Unanimous Decision (117-110, 115-112 x2). #ValdezConceicao pic.twitter.com/bfVH35mETs