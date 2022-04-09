Жирик, чекай Ху*ла! Дружина Усика згадала весільний звичай

Катерина Усик сподівається, що слідом за Володимиром Жириновським незабаром має померти і Володимир Путін, який влаштував геноцид в Україні

У кого букет - той наступний / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Поки що Олександр Усик намагається абстрагуватися від війни перед реваншем із Джошуа, його дружина буквально живе у соцмережах.

Катерина викладає десятки постів у сторіс Instagram. Майже всі вони належать до війни в Україні.

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Черговий пост дівчини присвячений похорону Жириновського.

"На весіллі є звичай – якщо ти зловила букет нареченої, то ти наступна... Відійдемо від приємного до наступного: Жирик, чекай на Ху*ло", – підписала Катерина знімок, на якому Путін з букетом квітів біля труни Жириновського.

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Раніше ми писали, що Пітер Ф'юрі думає, що війна в Україні дуже вплинула на Олександра Усика і йому складно сконцентруватися на другому поєдинку проти Ентоні Джошуа.