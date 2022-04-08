Божественна віра Усика. Український чемпіон намагається відсторонитися від війни

Олександр Усик прагне зосередитись на підготовці до бою. Думки про Україну не дають спокою

Усик намагаєтсья відсторонитися від війни / Фото: Колаж: Сьогодні

Олександр Усик приділяє дедалі більше часу для концентрації на наступному поєдинку. Для цього український боксер все більше закривається у собі й вірі в Бога, що допомагає йому готуватися до боїв.

/ Фото: Instagram usykaa (Официальная страница Александра Усика)

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Повністю зосередиться на матчі-реванші проти Ентоні Джошуа не виходить. Військові дії в Україні не дають спокою Олександру Усику.

Усі думки Усика будуть про війну в Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Зараз його мета тільки Джошуа, тому чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO у надважкій вазі жене всі зайві розмови та думки геть. Про свій стан він розповів Blockasset .

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"Мені потрібно добре попрацювати в таборі, щоб показати те, на що я здатний, і те, що я можу. Зараз я хочу максимально сконцентруватися на своїй підготовці, бо у моїй голові війна, мої знайомі, які залишилися в Україні. Я максимально відключатимусь від цих думок, щоб гарненько підготуватися, вкотре прославити Господа Бога мого Ісуса Христа та мою країну."

Нагадаємо, що родина Олександра Усика стала однією з багатьох постраждалих від рук окупантів. Його майно на Київщині орки перетворили на звалище .