Божественная вера Усика. Украинский чемпион пытается отстраниться от войны

Александр Усик хочет сосредоточиться на подготовке к бою. Мысли об Украине не дают покоя

Усик пытается отстраниться от войны / Фото: Коллаж: Сегодня

Александр Усик уделяет все больше времени для концентрации на следующем поединке. Для этого украинский боксер все больше уходит в себя и веру в Бога, что помогает ему готовиться к боям.

Усик на Благовещение начал подготовку к бою / Фото: Instagram usykaa (Официальная страница Александра Усика)

Реклама

Полностью сосредоточится на матче-реванше против Энтони Джошуа не получается, военные действия в Украине не оставляют в покое Александра Усика.

Все мысли Усика будут о войне в Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Сейчас его цель только Джошуа, поэтому чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе гонит все лишние разговоры и мысли прочь. О своем состоянии он рассказал Blockasset.

Реклама

"Мне нужно хорошенько потрудиться в лагере, чтобы показать то, на что я способен, и то, что я могу. Сейчас я хочу максимально сконцентрироваться на своей подготовке, потому что в моей голове война, мои знакомые, которые остались в Украине. Я максимально буду отключаться от этих мыслей, чтобы хорошенько подготовиться, в очередной раз прославить Господа Бога моего Иисуса Христа и мою страну."

Напомним, что семья Александра Усика стала одной и многих пострадавших от рук оккупантов. Его имущество в Киевской области орки превратили в свалку.