Ужасы Усика! Во что оккупанты превратили жизнь украинского боксера (видео)

Орки не оставили живого места на территории имущества семьи Александр Усика

Ужасающие кадры дома Усика после нашествия орков / Фото: Telegram, Коллаж: Сегодня

В Киевской области продолжают фиксировать военные преступления российской армии после освобождения региона. Одним из пострадавших стал Александр Усик. Орки временно размещались на территории его имущество в Ворзеле.

Дом Усика после оккупации российскими военными / Фото: Instagram usykkate1

Реклама

Теперь в сети интернет появились ужасающие видеокадры последствий присутствия на территории дома Усика оккупантов. Снесенный забор, на воротах рашистская литера V, все перевернуто в доме, пустые бутылки из под алкоголя, куча мусора, и перепаханный военной техникой двор – так "русский мир" спасал семью украинского чемпиона по боксу.

Реклама

Напомним, что Александр Усик успел вернуться домой и забрать свою семью, с которой был на расстоянии первые дни вторжения. Сейчас они находятся в безопасности в Праге.

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Александр Усик действующий чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе. Свои титулы украинец готовиться защищать против Энтони Джошуа в матче-реванше, для чего собственно Усик и покинул Украину. Кроме этого, украинский чемпион ведет информационную борьбу против российского вторжения.