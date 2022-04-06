Полное опустошение. Как начало войны разделило семью Александра Усика

Украинский чемпион по боксу оказался далеко от родных в день начала российского наступления

Война едва не разлучила Усика с семьей / Фото: Коллаж: Сегодня

Переговоры по бою-реваншу против Энтони Джошуа, едва не разделили семью Александра Усика. Война застала украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе в Британии, где он вместе со своими менеджерами проводили встречи по поводу будущего поединка. А вот его жена и дети находились под Киевом.

Екатерина в центре Праги / Фото: Коллаж: Сегодня

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Усик тяжело перенес информацию о начале войны от супруги Екатерины, и сразу же начал искать все возможные варианты как можно скорее вернуться домой. Своей драматической историей Александр поделился ютуб-каналу Blockasset:

"В 5 утра моя жена написала мне сообщение, что началась война. Я понял, что самолеты в Украину уже не полетят, и мы поехали в аэропорт, поменяли билеты и долетели до Польши. В Польше нас встретил друг, довез до украинской границы. Там мы сели на машину, доехали до одного из украинских городов, а из него уже добрались до Киева. Внутри было полное опустошение, непонимание того, что происходит, и очень большая тревога за мою семью. Но когда я уже приехал домой, увидел семью, детей, супругу, близких, стало чуть-чуть легче", – рассказал Александр Усик.

Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

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Сейчас Александр Усик покинул Украину вместе с семьей. Украинский боксер надеется провести бой-реванш против Энтони Джошуа, хотя физическое состояние чемпиона тревожит о чем говорят специалисты.

Стороны обоих боксеров ведут активную фазу переговоров о дате и месте поединка-реванша Усик – Джошуа.