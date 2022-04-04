Усик истощенный, худой: тренер шокирован состоянием боксера

Известный британский тренер Питер Фьюри считает, что у Энтони Джошуа может быть преимущество над Александром Усиком в реванше.
Дядя Тайсона Фьюри боится, что на украинца психологически давит ситуация на родине. Хотя Усик уехал готовиться к бою в Прагу.
"Джошуа будет трудно победить Усика, но у него есть преимущество. Несколько дней назад я смотрел на Усика, и он выглядел истощенным, худым. Война в Украине очень сильно на него повлияла. Это в любом случае может быть подходящий момент для Джошуа, ведь неизвестно, увидим ли мы такого же хорошего Усика, как раньше.
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То, что происходит в Украине, – ужасно. И Усик держит это в голове. Что может стать важным фактором в бою с Джошуа", – цитирует Фьюри Isport.
Одно из последних фото Усика опубликовал фитнес-тренер Владимир Йосипчук. Он встретил боксера в магазине Праги.
Напомним, поединок Усик – Джошуа планируется на июнь. Александр Красюк, который представляет интересы Усика в переговорном процессе, заявил, что реванш с Джошуа может состояться в Саудовской Аравии.
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