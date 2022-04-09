Жирик, жди Ху*ло! Жена Усика вспомнила свадебный обычай

Екатерина Усик надеется, что вслед за Владимиром Жириновским вскоре должен умереть и Владимир Путин, который устроил геноцид в Украине

У кого букет - тот следующий / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Пока Александр Усик старается абстрагироваться от войны перед реваншем с Джошуа, его жена буквально живет в соцсетях.

Екатерина выкладывает десятки постов в сторис Instagram. Почти все они относятся к войне в Украине.

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Очередной пост девушки посвящен похоронам Жириновского.

"На свадьбе есть обычай – если ты словила букет невесты, то ты следующая... Отойдем от приятного к следующему: Жирик, жди Ху*ло", – подписала Екатерина снимок, на котором Путин с букетом цветов у гроба Жириновского.

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Ранее мы писали, что Питер Фьюри думает, что война в Украине сильно повлияла на Александра Усика и ему сложно сконцентрироваться на втором поединке против Энтони Джошуа.