У рингу такого не дозволяє: Усик жартує з вогнем за кермом (відео)

Знаменитий боксер так захопився співом, що знехтував правилами безпеки

Усик відвів погляд від дороги / Фото: Instagram

Після свого дебюту у професійному футболі за команду Полісся на турнірі в Туреччині Олександр Усик повернувся до України і вирішив нагадати вболівальникам про ще один свій небоксерський талант.

Мова про спів.

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Володар чемпіонських поясів WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі заспівав хіт українського R&B-дуету "TamerlanAlena" під назвою "Таксі".

Тільки ось зробив це боксер, перебуваючи за кермом машини. І заради зйомки цього відео для своїх сторіз Усик кілька разів відвертав погляд від дороги у бік пасажира на передньому сидінні, що було небезпечно.

У рингу Усик такого собі не дозволяє, розуміючи, що це загрожує пропуском нокаутуючого удару.

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А ось за кермом – жартує з вогнем.

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На щастя, дістався Усик до Харкова, куди його запросили для відкриття дитячих змагань, благополучно.

Раніше ми писали, що Усик відмовився від машини за перемогу над росіянином.