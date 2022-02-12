В ринге такого не позволяет: Усик шутит с огнем за рулем (видео)

Знаменитый боксер так увлекся пением, что пренебрег правилами безопасности

Усик отвел взгляд от дороги / Фото: Instagram

После своего дебюта в профессиональном футболе за команду Полесье на турнире в Турции Александр Усик вернулся в Украину и решил напомнить болельщикам и еще одном своем небоксерском таланте.

Речь о пении.

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Обладатель чемпионских поясов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе спел хит украинского R&B-дуэта "TamerlanAlena" под названием "Такси".

Только вот сделал это боксер, находясь за рулем едущей машины. И ради съемки этого видео для своих сториз Усик несколько раз отворачивал взгляд от дороги в сторону пассажира на переднем сидении, что было явно небезопасно.

В ринге Усик такого себе не позволяет, понимая, что это грозит пропуском нокаутирующего удара.

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А вот за рулем – шутит с огнем.

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Благо, добрался Усик до Харькова, куда его пригласили для открытия детских соревнований, благополучно.

Ранее мы писали, что Усик отказался от машины за победу над россиянином.