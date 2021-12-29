У двох рукостисканнях від Усика: 1 січня відбудеться українське дербі супертяжів

Український супертяж Віктор Вихрист виступить в андеркарді бою між кубинцем Луїсом Ортісом та американцем Чарльзом Mартіном

1 січня Віктор Вихрист проведе бій проти Яго Кіладзе / Фото: Getty Images

Першого дня нового року українець проведе свій дев'ятий бій у професійній кар'єрі. Суперником Віктора стане 35-річний грузин Яго Кіладзе, який раніше виступав під українським прапором.

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Бій Вихриста та Кіладзе відкриватиме вечір боксу, головною подією якого буде поєдинок Луїза Ортіза та Чарльза Мартіна.

Нагадаємо, що Віктор Вихрист виступив в андеркарді супербою між Тайсоном Ф'юрі та Деонтеєм Вайлдером. Українець здобув перемогу над американським боксером Майком Маршалом у третьому раунді поєдинку.

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Зазначимо, що 29-річний Вихрист на професійному рингу провів вісім поєдинків і у всіх переміг. Шість боїв завершилися достроково нокаутом.

Віктор Вихрист / Фото: Luckypunch.net

Його суперник Яго Кіладзе провів 33 поєдинки на профі рингу, в яких здобув 27 перемог, 1 бій завершився внічию, а в 5-ти зазнав поразки.

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У 2018 році Кіладзе програв бій Майклу Хантеру – екс-супернику українця Олександра Усика.

Нагадаємо, що Яго Кіладзе початок професійної кар'єри провів в Україні та виступав під українським прапором. Спочатку він співпрацював із промоутерською компанією Union Boxing Promotion, а потім перейшов до братів Кличків у K2 Promotions Ukraine. Неодноразово Кіладзе виступав у ролі спаринг-партнера Володимира Кличка та боксував у андеркарті його боїв.

З 2017 року незмінно боксує в США.