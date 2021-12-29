Усику час зав'язувати. Тоні Белью дав пораду українцеві

Екс-чемпіон світу за версією WBC Тоні Белью вважає, що Олександру Усику не варто довго затримуватись у суперважкому дивізіоні

Бій проти Усbка став останнім у кар'єрі Тоні Белью / Фото: Getty Images

Зоряний британець три роки тому програв українцю нокаутом бій за титул абсолютного чемпіона світу у крузервейті, після чого повісив рукавички на цвях.

Після цього поєдинку Олександр Усик перейшов до суперважкого дивізіону, де вже відібрав чотири пояси у британця Ентоні Джошуа. Проте Тоні Беллю радить українцеві там довго не затримуватись. Може, переживає за своїх співвітчизників?

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Усик vs Белью. Перемога нокаутом / Фото: Getty Images

"Повірте мені, чим довше Усик залишатиметься у надважкій вазі, тим краще і сильніше він ставатиме. Я просто сподіваюся, що він не затримається в цій грі занадто довго, тому що на даному етапі своєї кар'єри він лише сповільнюватиметься і набиратиме вагу. Мене непокоїть, що Усик може стати занадто повільним і великим.

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

У нього такі ж габарити, як і в мене – 191 сантиметр, така ж статура. З моменту нашого бою він набрав 5-6 кілограм м'язів. Його форма здається чудовою, але зараз Усик досяг ліміту у плані набору ваги. Я не хочу, щоб він продовжував битися надто довго. Але я повністю люблю його. Він неймовірний боєць та людина. Я бажаю йому лише удачі у майбутньому", – цитує Тоні Беллью fightnews.info з посиланням на канал Sheikhy's Sports Journeys & Life on the Ground Pod.

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Зазначимо, що британські боксери є зручними суперниками для Олександра Усика. Після Тоні Белью українець переміг ще двох британців – Дерека Чісору та Ентоні Джошуа.

За словами колишнього спаринг-партнера українця Девіда Аллена, є лише один боксер, здатний здолати Олександра Усика – це Тайсон Ф'юрі.