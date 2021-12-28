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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Бою Усик – Ф'юрі хочуть усі, але його не буде: названо причину

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
28 грудня, 13:50
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Проти весняного поєдинку Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі виступає одна людина – обов'язковий претендент на пояс Циганського короля Ділліан Вайт. І це все ламає
Тайсон Ф'юрі vs Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі vs Олександр Усик / Фото: Reuters

Олександр Усик навесні, найвірогідніше, не поб'ється з Тайсоном Ф'юрі. Хоча в цьому поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті зацікавлені всі. Таку заяву зробив промоутер українця Олександр Красюк.

"Розмови про поєдинок Усик – Ф'юрі мають дуже серйозне підґрунтя. Сьогодні цього бою хоче Фьюрі, його промоутери та менеджери. Цього бою хоче Усик, його промоутери та менеджери. Ентоні Джошуа не проти, щоб цей поєдинок відбувся, як і його промоутери".

"Єдина людина, яка проти цієї справи, – це Ділліан Вайт (обов'язковий претендент на пояс WBC, яким володіє Ф'юрі). Але у Вайта спільний з Джошуа промоутер – Едді Гірн. Той, насправді, більше за те, щоб поєдинок Усик – Ф'юрі відбувся, ніж навпаки. Але з погляду його бізнесу провести для свого підопічного Вайта поєдинок із чемпіоном Ф'юрі в Британії – теж солодка булочка".

Тайсон Ф'юрі VS Ділліан Вайт
Тайсон Ф'юрі VS Ділліан Вайт / Фото: Колаж: Сьогодні

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"Джошуа готовий зробити крок убік тільки за гарантії, що він наступний поєдинок проводить з переможцем бою Усик – Ф'юрі. Але жодна людина на планеті Земля не зможе це гарантувати – із судовим позовом Ділліана Вайта. Тому я вважаю, що найімовірнішими, станом на зараз, навесні є бій Ф'юрі – Вайт та реванш Джошуа – Усик", – заявив Олександр Красюк каналу BoxOffice.

Ф'юрі vs Усик
Ф'юрі vs Усик / Фото: Instagram

Раніше колишній спаринг-партнер українця Девід Аллен заявив, що є лише один боксер, здатний здолати Олександра Усика – це Тайсон Ф'юрі.

ДИВІТЬСЯ, ЯК УСИК ПЕРЕМІГ ДЖОШУА

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А ТАК Ф'ЮРІ НОКАУТУВАВ ВАЙЛДЕРА

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