Усику на руку! Чому Ф'юрі почав пропускати більше ударів

Претендент на титул WBC в суперважкій вазі британець Ділліан Вайт вважає, що чинний володар пояса Тайсон Ф'юрі старіє, через що став більше пропускати ударів

Тайсон Ф'юрі двічі був у нокдауні / Фото: Reuters

Вайт висловив підозру, що з віком Ф'юрі стає все повільнішим, через що в тому ж поєдинку проти Вайлдера він двічі побував у нокдауні. Раніше стали відомі дата і суперник Тайсона Ф'юрі.

"Тайсон Ф'юрі, схоже, технічно не стає краще. Він, здається, намагається бути більше панчером, намагається нокаутувати суперників. Але я думаю, це тому, що зараз він сповільнюється через вік. Тепер він пропускає набагато більше, ніж раніше", – цитує Вайта boxingscene.

Тайсон Ф'юрі у нокдауні / Фото: REUTERS

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Відзначимо, що Ф'юрі достроково виграв 71% із загальної кількості своїх перемог у профі (22 з 31).

Падіння швидкості Ф'юрі на руку Олександру Усику, адже швидкість – це головна зброя українця в суперважкій вазі, де проти нього найчастіше виступають більш габаритні суперники. Але не варто забувати, що Тайсону в серпні виповнилося 33 роки, а Усику в січні стукне вже 35.

Ф'юрі vs Усик / Фото: Instagram

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Раніше ми повідомляли, що тимчасовий чемпіон WBC у суперважкій вазі британець Ділліан Вайт не зможе побитися зі шведом Отто Валліном 30 жовтня. Британський боксер відмовився від поєдинку в цю дату через пошкодження плеча.