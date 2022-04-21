Усику буде складно: з Джошуа готовий працювати супертренер

Вже в ці вихідні відбудеться один із найочікуваніших поєдинків у надважкій вазі. Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі буде захищати титул у поєдинку проти Ділліана Уайта. Боксери вже провели битву поглядів.
Переможець може зустрітися за звання абсолютного чемпіона з найкращим у протистоянні Олександр Усик – Ентоні Джошуа .
Що цікаво, Ф'юрі готовий тренувати Джошуа перед поєдинком із українцем.
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"Я готовий тренувати. Але чи готовий він вчитися? У моєму розумінні, всі ті значні цифри на екрані пульсометра нічого не означають.
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У моєму світі ти наполегливо тренуєшся, ставиш на кон свої життя і душу, йдеш до кінця. Ти не капітулюєш, якщо щось йде не так, ти не здаєшся, побувавши в нокдауні.
Ти не дивишся на рефері так, ніби хочеш якнайшвидше все це зупинити.
У моєму світі краще програти нокаутом у першому раунді, ніж програти за очками, але так і не піти ва-банк у спробі вирвати перемогу", – цитує Ф'юрі сайт Vringe.
До речі, Ф'юрі обіцяв воювати проти Росії, якщо його країна буде атакована армією Путіна Також боксер захопився вчинком Усика, який вступив у тероборону у перші дні війни.