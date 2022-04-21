Усику будет сложно: с Джошуа готов работать супертренер

Боксер, который еще ни разу не проигрывал в ринге, намерен научить Энтони Джошуа, как победить Александра Усика в реванше

Фьюри, Усик и Джошуа / Фото: Reuters

Уже в эти выходные состоится один из самых ожидаемых поединков в супертяжелом весе. Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри буде защищать титул в поединке против Диллиана Уайта. Боксеры уже провели битву взглядов.

Победитель может встретиться за звание абсолютного чемпиона с лучшим в противостоянии Александр Усик – Энтони Джошуа.

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Что интересно, Фьюри готов тренировать Джошуа перед поединком с украинцем.

"Я готов тренировать. Но готов ли он учиться? В моем понимании, все те внушительные цифры на экране пульсометра ничего не значат.

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В моем мире ты упорно тренируешься, ставишь на кон свои жизнь и душу, идешь до конца. Ты не капитулируешь, если что-то идет не так, ты не сдаешься, побывав в нокдауне.

Тайсон Фьюри в нокдауне / Фото: REUTERS

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Ты не смотришь на рефери так, словно хочешь побыстрее все это остановить.

В моем мире лучше проиграть нокаутом в первом раунде, чем проиграть по очкам, но так и не пойти ва-банк в попытке вырвать победу", – цитирует Фьюри сайт Vringe.

Тайсон Фьюри / Фото: Reuters

К слову, Фьюри обещал воевать против России, если его страна будет атакована армией Путина. Также боксер восхитился поступком Усика, который вступил в тероборону в первые дни войны.