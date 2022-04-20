Багато шуму та звуків: Ф'юрі та Уайт провели битву поглядів (відео)

У суботу, 23 квітня, на лондонському стадіоні "Уемблі" відбудеться супербій. Між собою зійдуться чемпіон WBC у суперважкому Тайсон Ф'юрі та тимчасовий чемпіон WBC Ділліан Уайт.
Сьогодні ж боксери провели останню прес-конференцію та провели дуель поглядів. Церемонія супроводжувалася масою криків, а також жартами та дивними звуками від Ф'юрі.
Цей бій буде цікавий команді Олександра Усіка, адже нині українець є володарем чемпіонських поясів за версіями WBA, WBO, IBF та IBO. Цілком можливо, що після бою-реваншу з Ентоні Джошуа наступним суперником Олександра стане переможець цієї пари.
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Зазначимо, що Ф'юрі ще не програвав у кар'єрі, здобувши 31 перемогу та одну нічию у 32-х іграх. Одна з них сталася у битві з Володимиром Кличком. Раніше Тайсон зазначив, що після бою з Уайтом не збирається виходити в ринг.
До речі, Ф'юрі обіцяв воювати проти Росії, якщо його країна буде атакована армією Путіна Також боксер захопився вчинком Усика, який вступив у тероборону у перші дні війни.