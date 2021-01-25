Усика відсунуть надовго: завтра Ф'юрі і Джошуа побачать контракт на два бої

Зустріч Тайсона Ф'юрі і Ентоні Джошуа на рингу стає все реальнішою. Уже завтра світ повинен побачити контракт, причому, підписаний він буде відразу на два бої в 2021 році. Це означає, що українець Олександр Усик віддаляється від своєї мрії стати чемпіоном світу в суперважкому дивізіоні. Тим часом, Ф'юрі пообіцяв знищити Джошуа за три раунди.

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Про новий крок у спілкуванні промоутерів британців повідомив сайт BoxingScene.

У вівторок, 26 січня, Едді Гірн повинен надіслати свій варіант контракта Бобу Аруму. Після цього 88-річний сопромоутер Тайсона поспілкується з самим Ф'юрі, своїм колегою Френком Ворреном та юристами. Сторона чемпіона світу за версією WBC внесе свої правки в документ, і незабаром він буде підписаний, висловив упевненість Арум.

Джошуа vs Ф'юрі / Фото: Twitter

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Поки що місце проведення вечора боксу невідомо. Боб найкращим варіантом вважає Велику Британію, але не виключає проведення шоу в Азії, зокрема, на Близькому Сході. Перший "файт" очікується в травні або в червні.

Це означає, що український претендент по лінії WBO Олександр Усик в цьому році не зможе побитися ані з Джошуа, ані з Ф'юрі. У кращому випадку йому "світить" лише тимчасовий титул WBO. Але ще невідомо, як відреагують інші організації на затяжне протистояння Тайсона й Ентоні: чи погодяться вони ділити пояси тільки між ними.

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Дивіться, як Тайсон проводив час із дружиною:

Тайсон Ф'юрі з дружиною Періс на узбережжі, поцілунок Відео: Instagram

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