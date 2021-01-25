Русский
$ 28,16
34,25
  1. Спорт
  2. Новини боксу

Усика відсунуть надовго: завтра Ф'юрі і Джошуа побачать контракт на два бої

25 січня, 11:39

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Промоутери Едді Гірн і Боб Арум обговорюють деталі і близькі до угоди

Зустріч Тайсона Ф'юрі і Ентоні Джошуа на рингу стає все реальнішою. Уже завтра світ повинен побачити контракт, причому, підписаний він буде відразу на два бої в 2021 році. Це означає, що українець Олександр Усик віддаляється від своєї мрії стати чемпіоном світу в суперважкому дивізіоні. Тим часом, Ф'юрі пообіцяв знищити Джошуа за три раунди.

Реклама

Про новий крок у спілкуванні промоутерів британців повідомив сайт BoxingScene.

У вівторок, 26 січня, Едді Гірн повинен надіслати свій варіант контракта Бобу Аруму. Після цього 88-річний сопромоутер Тайсона поспілкується з самим Ф'юрі, своїм колегою Френком Ворреном та юристами. Сторона чемпіона світу за версією WBC внесе свої правки в документ, і незабаром він буде підписаний, висловив упевненість Арум.

Джошуа vs Ф'юрі

Джошуа vs Ф'юрі / Фото: Twitter

В тренді
Працював на плантації, придумав соус і поїть пігмеїв: що потрібно знати про Дастіна Пор’є
Реклама

Поки що місце проведення вечора боксу невідомо. Боб найкращим варіантом вважає Велику Британію, але не виключає проведення шоу в Азії, зокрема, на Близькому Сході. Перший "файт" очікується в травні або в червні.

Це означає, що український претендент по лінії WBO Олександр Усик в цьому році не зможе побитися ані з Джошуа, ані з Ф'юрі. У кращому випадку йому "світить" лише тимчасовий титул WBO. Але ще невідомо, як відреагують інші організації на затяжне протистояння Тайсона й Ентоні: чи погодяться вони ділити пояси тільки між ними.

Читайте також: Усику від Джойса не втекти, промоутер повідомив про рішення WBO.

Дивіться, як Тайсон проводив час із дружиною:

Тайсон Ф'юрі з дружиною Періс на узбережжі, поцілунок Відео: Instagram

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

контракт бій бокс Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Ентоні Джошуа Боб Арум Эдди Хирн
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Усику, це тобі не Чісора! З'явилися небезпечні котирування на бій українця з Джойсом
Усику, це тобі не Чісора! З'явилися небезпечні котирування на бій українця з ДжойсомБокс
Уайлдер здивується, коли буде битися з Усиком: де зустрінуться супертяжі
Уайлдер здивується, коли буде битися з Усиком: де зустрінуться супертяжіБокс
Лівий в щелепу – і під канати: нокаут року в чоловічому боксі (відео)
Лівий в щелепу – і під канати: нокаут року в чоловічому боксі (відео)Бокс
Чемпіон одружується зі стриптизеркою! Боксер подарував красуні каблучку з величезним діамантом
Чемпіон одружується зі стриптизеркою! Боксер подарував красуні каблучку з величезним діамантомБокс
Вгамуйте Ломаченка! Боксер переконує себе, що переміг Лопеса
Вгамуйте Ломаченка! Боксер переконує себе, що переміг ЛопесаБокс
Брати Клички показали свою сутичку
Брати Клички показали свою сутичкуБокс

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти