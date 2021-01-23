Усику від Джойса не втекти: промоутер повідомив про рішення WBO

Френк Воррен вважає, що українець може побитися з Джо за тимчасовий титул

Схоже, прояснюється картина найближчих боїв у суперважкому дивізіоні. Олександру Усику навряд чи дозволять битися з Ентоні Джошуа за титул WBO й інші пояси британця, оскільки він уже майже домовився про поєдинок з Тайсоном Ф'юрі. До того ж WBO дала "добро" на об'єднувальний "файт", а ось українцеві пропонують зустрітися з ще одним підданим Її Величності.

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Днями Джойс на машині показав, що зробить з Усиком.

Про плани WBO виданню Talk Sport ексклюзивно розповів Френк Воррен – промоутер непереможного Джо Джойса:

"WBO написала листи всім зацікавленим сторонам. Організація хоче отримати від нас побажання стосовно бою Усик – Джойс. Звичайно, ми дуже-дуже зацікавлені в тому, щоб Джо бився з Усиком за тимчасовий титул. Адже Усик не може встати на шляху Ф'юрі і Джошуа. Якщо ми домовимося, Тайсон і Ей Джей можуть влаштувати бій. Переможець зустрічі Усика з Джойсом стане тимчасовим чемпіоном. Після цього переможець пари Ф'юрі – Джошуа повинен буде захищати титул проти Джойса або Усика або ж звільнити титул".

Як повідомлялося, Усику обіцяють три мільйони доларів за відмову від претензій на титул.

Тим часом промоутер кримчанина Олександр Красюк розповів про лист від WBO, пропозицію Воррена, але поскаржився, що поки що ніхто не запропонував його підопічному відступні. А адже WBO обіцяла, що без Усика не дасть "добро" на "файт" британських чемпіонів за різними версіями.

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Нещодавно промоутер Едді Гірн дав Усику дружню пораду.

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