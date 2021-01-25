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Усика отодвинут надолго: завтра Фьюри и Джошуа увидят контракт на два боя

25 января, 11:39

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Промоутеры Эдди Хирн и Боб Арум обсуждают детали и близки к соглашению

Встреча Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа на ринге становится все реальней. Уже завтра свет должен увидеть контракт, причем, подписан он будет сразу на два боя в 2021 году. Это означает, что украинец Александр Усик отдаляется от своей мечты стать чемпионом мира в супертяжелом дивизионе. Тем временем, Фьюри пообещал уничтожить Джошуа за три раунда.

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О новом шаге в общении промоутеров британцев сообщил сайт BoxingScene.

Во вторник, 26 января, Эдди Хирн должен прислать свой вариант контракта Бобу Аруму. После этого 88-летний сопромоутер Тайсона пообщается с самим Фьюри, своим коллегой Френком Уорреном и юристами. Сторона чемпиона мира по версии WBC внесет свои правки в документ, и в скором времени он будет подписан, выразил уверенность Арум.

Джошуа vs Фьюри

Джошуа vs Фьюри / Фото: Twitter

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Пока что место проведения вечера бокса неизвестно. Боб лучшим вариантом считает Великобританию, но не исключает проведение шоу в Азии, в частности, на Ближнем Востоке. Первый "файт" ожидается в мае или в июне.

Это означает, что украинский претендент по линии WBO Александр Усик в этому году не сможет побиться ни с Джошуа, ни с Фьюри. В лучшем случае ему "светит" лишь временный титул WBO. Но еще неизвестно, как отреагируют другие организации на затяжное противостояние Тайсона и Энтони: согласятся ли они делить пояса только между ними.

Читайте также: Усику от Джойса не уйти, промоутер сообщил о решении WBO.

Смотрите, как Тайсон проводил время с женой:

Тайсон Фьюри с женой Пэрис на побережье, поцелуй Видео: Instagram

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