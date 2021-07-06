Усика виключили з рейтингу самої авторитетної боксерської організації

Олександр Усик лишився позицій в рейтингу WBC, але йому нічого боятися. Українець просто готується до боїв за інші пояса тому його тимчасово прибрали з рейтингу

Олександр Усик готовий до нового виклику / Фото: Instagram

Український боксер Олександр Усик виключений з рейтингу найпрестижнішої боксерської організації Всесвітньої боксерської ради (WBC) в суперважкій вазі. Українець раніше займав другий рядок рейтингу, а зараз там розташовується мексиканець Енді Руїс.

Втім, нічого поганого в цьому немає. Справа в тому, що Усик є претендентом на пояс інших організацій, адже в найближчому поєдинку він повинен битися з володарем титулів WBA, IBF, WBO Ентоні Джошуа. З цієї ж причини в рейтингу відсутній і британець.

Рейтинг WBC:

Чемпіон: Тайсон Ф'юрі (Велика Британія)

1. Деонтей Вайлдер (США)

2. Енді Руїс (США)

3. Луїс Ортіс (Куба)

4. Джозеф Паркер (Нова Зеландія)

5. Джо Джойс (Велика Британія)

6. Майкл Хантер (США)

7. Агіт Кабайел (Німеччина)

8. Ефе Аджагба (Нігерія)

9. Філіп Хрговіч (Хорватія)

10. Тоні Йока (Франція)

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