Усик став Джокером і засвітився з сексуальною дружиною

Непереможний український боксер постав в образі скандального Джокера і подарував шанувальникам "звичайне" фото зі своєю дружиною Катериною

Олександр Усик і його дружина Катерина / Фото: Instagram

Знаменитий Олександр Усик продовжує своєрідно розважатися в соцмережах. Сьогодні ввечері претендент на чемпіонський бій з Ентоні Джошуа знову вирішив здатися в вигляді героя недавнього фільму "Джокер".

напередодні Усик залякав Англію перед матчем з Україною на Євро-2020.

на своїй сторінці в Instagram боксер з'явився на гральних картах і страшним голосом промовив фразу: "Я йду за тобою". Нагадаємо, раніше він так само звертався до британця Дереку Чісорі.

Правда, в коментарях Олександру дісталося від деяких релігійних шанувальників: "Бог вас благословляє не для того, щоб ви приміряли на себе образ джокера". Як відомо, кримчанин є віруючим, ходить до церкви і навіть періодично з'являється в рясі.

Уже відомо, що Ф'юрі купить трансляцію бою Усика з Джошуа.

У той же час знаменитий спортсмен поділився і свіжої фотографією з дружиною, "вкравши" кадр з її сторінки. Боксер надів темну сорочку, а Катерина – досить відкриту світлу сукню.

Нагадаємо, що переговори про поєдинок Усика і Джошуа наближаються до завершення, а зустрітися вони повинні 25 вересня.

Читайте також: Ф'юрі і Вайлдер влаштували неймовірну дуель поглядів.

Дивіться інтерв'ю нашого гравця в НБА Святослава Михайлюка: