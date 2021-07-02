Усик сделался Джокером и засветился с сексуальной женой

Непобедимый украинский боксер предстал в образе скандального Джокера и подарил поклонникам "обычное" фото со своей супругой Катериной

Александр Усик и его жена Екатерина / Фото: Instagram

Знаменитый Александр Усик продолжается своеобразно развлекаться в соцсетях. Сегодня вечером претендент на чемпионский бой с Энтони Джошуа снова решил показаться в виде героя недавнего фильма "Джокер".

Накануне Усик запугал Англию перед матчем с Украиной на Евро-2020.

На своей странице в Instagram боксер появился на игральных картах и страшным голосом произнес фразу: "Я иду за тобой". Напомним, ранее он так же обращался к британцу Дереку Чисоре.

Правда, в комментариях Александру досталось от некоторых религиозных поклонников: "Бог вас благословляет не для того, чтобы вы примеряли на себя образ джокера". Как известно, крымчанин является верующим, ходит в церковь и даже периодически появляется в рясе.

Уже известно, что Фьюри купит трансляцию боя Усика с Джошуа.

В то же время знаменитый спортсмен поделился и свежей фотографией с женой, "украв" кадр с ее странички. Боксер надел темную рубашку, а Катерина – довольно открытое светлое платье.