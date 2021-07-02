Усику доведеться впоратися з величезним мамонтом. Ф'юрі купить трансляцію бою українця з Джошуа

Володар чемпіонського пояса WBC Тайсон Ф'юрі розповів, що чекає від поєдинку Усика з Джошуа і не зміг назвати переможця цього протистояння

Тайсон Ф'юрі може зустрітися з переможцем бою Усик - Джошуа / Фото: Reuters

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі поділився думкою про майбутній поєдинок Ентоні Джошуа проти Олександра Усика.

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"Не знаю, хто переможе. Я читав, що цей бій пройде у вересні. Я не звертаю на нього багато уваги, так як я сконцентрований на своєму власному поєдинку.

Це хороший бій для обох хлопців – їм багато що належить довести. Всі включають Усика в список pound-for-pound.

Людям цікаво, чи зможе Джошуа впоратися з суперником, який володіє хорошими боксерськими навичками, спритними ногами і точністю. Чи зможе Усик впоратися з настільки величезним мамонтом, великим і сильним суперважкоатлетом?

Це буде цікавий бій. Я однозначно куплю трансляцію цього поєдинку" , – сказав Ф'юрі.

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Раніше повідомлялося, що бій Усик – Джошуа відбудеться 25 вересня.