Усику доведеться впоратися з величезним мамонтом. Ф'юрі купить трансляцію бою українця з Джошуа

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі поділився думкою про майбутній поєдинок Ентоні Джошуа проти Олександра Усика.
Читайте також: Усик зіллє бій Джошуа за бабки: що знає про поєдинок українця колишній тренер Кличка
"Не знаю, хто переможе. Я читав, що цей бій пройде у вересні. Я не звертаю на нього багато уваги, так як я сконцентрований на своєму власному поєдинку.
Це хороший бій для обох хлопців – їм багато що належить довести. Всі включають Усика в список pound-for-pound.
Людям цікаво, чи зможе Джошуа впоратися з суперником, який володіє хорошими боксерськими навичками, спритними ногами і точністю. Чи зможе Усик впоратися з настільки величезним мамонтом, великим і сильним суперважкоатлетом?
Це буде цікавий бій. Я однозначно куплю трансляцію цього поєдинку" , – сказав Ф'юрі.
Читайте також: Майже два раунди: Ф'юрі та Уайлдер влаштували неймовірну дуель поглядів
Раніше повідомлялося, що бій Усик – Джошуа відбудеться 25 вересня.