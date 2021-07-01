2 липня 19:00
Швейцарія --
Іспанія --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
3 липня 22:00
Україна --
Англія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
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Усик залякав Англію перед матчем з Україною на Євро-2020: Соррі, Інгланд! (Відео)

Олена Павлова Олена Павлова
1 липня, 13:22
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Боксер Олександр Усик звернувся до англійців напередодні матчу 1/4 фіналу з командою Андрія Шевченка 3 липня в Римі і запевнив, що Україна їх розіб'є
Олександр Усик попередив Англію
Олександр Усик попередив Англію / Фото: Reuters

Відомий український супертяж Олександр Усик звернувся до збірної Англії з футболу перед матчем з Україною в чвертьфіналі Євро-2020. Нагадаємо, що увечері 30 червня збірна України прилетіла з Глазго до Риму, де 3 липня і проведе поєдинок плей-офф з британцями на "Стадіо Олімпіко".

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"Вибач, Англія, Україна розіб'є тебе. Україна – чемпіон", – сказав Усик ламаною англійською на відео в Instagram

"Ну навіщо такі гучні слова. Перемога любить тишу", – відреагував на слова колишнього абсолютного чемпіона в першій важкій вазі один з фоловерів. А інші фанати боксу запевнили, що Усик – красава.

Раніше ми писали, що британський промоутер Едді Хирн вже офіційно назвав дату бою Усика і Джошуа. Як і очікувалося, зустріч пройде в кінці вересня – 25-го числа.

Нагадаємо, що боротися з британцями команді Шевченка доведеться без травмованого Артема Бесєдіна. Нападаючий Динамо вже пройшов обстеження в Києві – лікування і відновлення Бесєдіна займе півроку.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
6:5
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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Пʼятниця, 2 липня
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Субота, 3 липня
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