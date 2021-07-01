Усик залякав Англію перед матчем з Україною на Євро-2020: Соррі, Інгланд! (Відео)

Боксер Олександр Усик звернувся до англійців напередодні матчу 1/4 фіналу з командою Андрія Шевченка 3 липня в Римі і запевнив, що Україна їх розіб'є

Олександр Усик попередив Англію / Фото: Reuters

Відомий український супертяж Олександр Усик звернувся до збірної Англії з футболу перед матчем з Україною в чвертьфіналі Євро-2020. Нагадаємо, що увечері 30 червня збірна України прилетіла з Глазго до Риму, де 3 липня і проведе поєдинок плей-офф з британцями на "Стадіо Олімпіко".

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"Вибач, Англія, Україна розіб'є тебе. Україна – чемпіон", – сказав Усик ламаною англійською на відео в Instagram

"Ну навіщо такі гучні слова. Перемога любить тишу", – відреагував на слова колишнього абсолютного чемпіона в першій важкій вазі один з фоловерів. А інші фанати боксу запевнили, що Усик – красава.

Раніше ми писали, що британський промоутер Едді Хирн вже офіційно назвав дату бою Усика і Джошуа. Як і очікувалося, зустріч пройде в кінці вересня – 25-го числа.

Нагадаємо, що боротися з британцями команді Шевченка доведеться без травмованого Артема Бесєдіна. Нападаючий Динамо вже пройшов обстеження в Києві – лікування і відновлення Бесєдіна займе півроку.