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Усика исключили из рейтинга самой авторитетной боксерской организации

Александр Трикиша Александр Трикиша
6 июля, 18:14
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Александр Усик лишился позиций в рейтинге WBC, но ему нечего бояться. Украинец просто готовится к боям за другие пояса поэтому его временно убрали из рейтинга
Александр Усик готов к новому вызову
Александр Усик готов к новому вызову / Фото: Instagram

Украинский боксер Александр Усик исключен из рейтинга самой престижной боксерской организации Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. Украинец ранее занимал вторую строчку рейтинга, а сейчас там располагается мексиканец Энди Руис.

Впрочем, ничего плохого в этом нет. Дело в том, что Усик является претендентом на пояс других организаций, ведь в ближайшем поединке он должен сразиться с обладателем титулов WBA, IBF, WBO Энтони Джошуа. По этой же причине в рейтинге отсутствует и британец.

Рейтинг WBC:

Чемпион: Тайсон Фьюри (Великобритания)

1. Деонтей Уайлдер (США)

2. Энди Руис (США)

3. Луис Ортис (Куба)

4. Джозеф Паркер (Новая Зеландия)

5. Джо Джойс (Великобритания)

6. Майкл Хантер (США)

7. Агит Кабайел (Германия)

8. Эфе Аджагба (Нигерия)

9. Филип Хргович (Хорватия)

10. Тони Йока (Франция)

Ранее мы писали, что Усик сделался Джокером и засветился с сексуальной женой. Непобедимый украинский боксер предстал в образе скандального Джокера и подарил поклонникам "обычное" фото со своей супругой Катериной.

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