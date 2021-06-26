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Усик намалював Ломаченка в матриці і дізнався дату бою з Джошуа

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
26 червня, 11:12
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Український боксер-супертяж оригінально підтримує кума-колегу і потихеньку готується до чемпіонського поєдинку з британцем в кінці вересня
Василь Ломаченко та Олександр Усик
Василь Ломаченко та Олександр Усик / Фото: Instagram

Вже найближчої ночі Василь Ломаченко повернеться на ринг після поразки Теофімо Лопесу. Його суперником в Лас-Вегасі буде японець Масаесі Накатані. Напередодні суперник пройшли церемонію зважування, і Ломаченко виявився важчим за Накатані, хоча суперник вище його зростом – 182 см проти 170 см.

Не міг не приділити увагу старого друга і Олександр Усик. В останні дні він не раз уже згадував про поєдинок кума. Напередодні Усик підтримав Ломаченко з поля для гольфу і з вертольота. Минулої ночі Олександр на своїй сторінці в Instagram помістив колегу в матрицю, підписавши: "Лома. Перезавантаження". Як відомо, Василь є шанувальником культового фільму.

Тим часом британський промоутер Едді Гірн вже офіційно назвав дату бою Усика і Джошуа. Як і очікувалося, зустріч пройде в кінці вересня – 25-го числа. Для того, щоб завершити переговори і оголосив про підписаний контракт, залишилося узгодити кілька деталей.

Читайте також: російський боксер став на захист Ломаченка через звинувачення в Україні: "Це дичина".

Згадаймо, як раніше Олександр тренувався в Англії:

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