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Усик зачекає: Ф'юрі знайшов собі нову роботу

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
9 листопада, 09:28
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Циганський король вирішив спробувати себе у ролі тренера – для свого молодшого брата Томмі
Тайсон Ф'юрі взявся за свого брата Томмі
Тайсон Ф'юрі взявся за свого брата Томмі / Фото: Instagram

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі почав готувати свого молодшого брата 22-річного Томмі Ф'юрі до поєдинку проти відеоблогера зі США Джейка Пола, який відбудеться 18 грудня в американській Тампі.

Циганський король поділився в соцмережах кадрами тренувального процесу, як він наставляє Томмі під час пробіжки та бою з тінню. А після роботи компанія вирушила відпочити до кафе.

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"Ось, закінчив свій перший день як тренер. Неймовірно задоволений собою і тим, як все минуло. Тренувалися – старанніше не буває", – каже Тайсон Ф'юрі.

"Здорово завантажили ноги, відчуття – супер", – підтвердив Томмі Ф'юрі.

А на запитання Тайсона про те, яка доля чекає на рингу Джейка Пола, Томмі відповів: "Я нокаутую його за два раунди".

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Нагадаємо, наприкінці наступного року Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик можуть побитися за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Але для початку навесні 2022-го Усику треба здолати в реванші Джошуа, а Ф'юрі захистити титул WBC, найвірогідніше, в бою з Ділліаном Вайтом.

Ф'юрі vs Усик
Ф'юрі vs Усик / Фото: Instagram

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