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Усик відреагував на пропозицію Фьюрі від******ти його яйця (відео)

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
15 грудня, 09:28
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Український боксер не залишив без відповіді вульгарну заяву Тайсона Ф'юрі – схоже, нічого смішнішого у своєму житті Олександр Усик ще не чув
Усик і Ф'юрі
Усик і Ф'юрі / Фото: Колаж: Сьогодні

Олександр Усик вирішив не відмовчуватися з приводу вульгарної заяви, зробленої Тайсоном Ф'юрі за підсумками їхньої першої зустрічі у Нью-Йорку за лаштунками бою Ломаченко – Коммі.

Нагадаємо, на запитання, що він сказав Усику, Ф'юрі тоді відповів:

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"Нехай Усик від****че мої яйця!".

І ось, журналісти упіймали Усика в Дубаї, де він нині зайнятий переговорами про можливе проведення там реваншу з Джошуа, і запитали в лоба: що українець думає про непристойну пропозицію Ф'юрі.

Обличчя Усика спершу не видавало жодних емоцій, він, схоже, не зрозумів, про що його запитують – розмова відбувалася англійською.

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Потім директор команди Усика Сергій Лапін сказав Олександру: "Про яйця запитує..."

Тут уже Усик розсміявся, махнув рукою, а потім сказав з грізним виглядом у камеру англійською: "Hey! Tyson, how are you!" ("Гей, Тайсоне, як справи?").

ВІДПОВІДЬ УСИКА Ф'ЮРІ

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Нагадаємо, такі ж вітання Усик передавав на камеру перед боями Дереку Чісорі та Ентоні Джошуа, яких згодом переміг.

Ф'юрі vs Усик
Ф'юрі vs Усик / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Зауважимо, що бій Усик – Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу у хевівійті відбудеться вже навесні, якщо Джошуа погодиться відійти убік. Або вже в другій половині 2022 року – але для початку Усику потрібно буде здолати в реванші Ей-Джея, а Ф'юрі впоратися з Ділліаном Вайтом.

Ф'юрі, Усик і Джошуа
Ф'юрі, Усик і Джошуа / Фото: Reuters

Щоправда, остання заява Ф'юрі спантеличила. Він взагалі викреслив Усика зі списку бажаних суперників на 2022 рік.

Дивіться, як раніше Ф'юрі зробив непристойну пропозицію Усику

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