Усик знайшов унікального спаринг-партнера: Польський гусар нокаутує ударами в повітря (відео)

Влітку в Саудівській Аравії планується один із найочікуваніших боїв суперважкої ваги. Реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа.
Український боксер уже давно розпочав підготовку до поєдинку. А тепер у Мережу злили його спаринг-партнера. В Instagram з'явилося фото Олександра з боксером Дам'яном Книбою на прізвисько Польський гусар.
Йому 26 років, на профі-рингу провів сім боїв і всі виграв. Хоча тут у критиків багато питань. Особливо по поєдинку, який пройшов у січні.
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Тоді Книба здобув дивну перемогу нокаутом над марокканцем Аажддіном Ааджоуром.
У першому раунді Дам'ян притиснув суперника до канатів і завдав два удари в повітря. Він просто не влучив в Ааджоура. Проте той звалився – і рефері зарахував перемогу Гусару.
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Дивіться дивну перемогу Книби: