Усик нашел уникального спарринг-партнера: Польский гусар нокаутирует ударами в воздух (видео)

Летом в Саудовской Аравии планируется один из самых ожидаемых боев супертяжелого веса. Реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа.
Украинский боксер уже давно начал подготовку к поединку. А теперь в Сеть слили его спарринг-партнера. В Instagram появилось фото Александра с боксером Дамьяном Кныбой на прозвище Польский гусар.
Ему 26 лет, на профи-ринге провел семь боев и все выиграл. Хотя вот здесь у критиков много вопросов. Особенно по поединку, который прошел в январе.
Читайте также: Усика сравнили с серийным убийцей. Кого напугал боксер?
Тогда Кныба одержал странную победу нокаутом над марокканцем Аажддином Ааджоуром.
В первом раунде Дамьян прижал соперника к канатам и нанес два удара по воздуху. Он просто-напросто не попал в Ааджоура. Однако тот рухнул – и рефери засчитал победу Гусару.
Читайте также: Чемпиона спасали врачи: жесткий нокаут в боксе (видео)
Смотрите странную победу Кныбы: