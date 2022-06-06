Усик нашел уникального спарринг-партнера: Польский гусар нокаутирует ударами в воздух (видео)

В тренировочный лагерь украинца приехал Дамьян Кныба, который еще не проигрывал на профессиональном ринге

Кныба должен подготовить Усика к бою с Джоуша / Фото: Коллаж: Сегодня

Летом в Саудовской Аравии планируется один из самых ожидаемых боев супертяжелого веса. Реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа.

Украинский боксер уже давно начал подготовку к поединку. А теперь в Сеть слили его спарринг-партнера. В Instagram появилось фото Александра с боксером Дамьяном Кныбой на прозвище Польский гусар.

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Ему 26 лет, на профи-ринге провел семь боев и все выиграл. Хотя вот здесь у критиков много вопросов. Особенно по поединку, который прошел в январе.

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Тогда Кныба одержал странную победу нокаутом над марокканцем Аажддином Ааджоуром.

В первом раунде Дамьян прижал соперника к канатам и нанес два удара по воздуху. Он просто-напросто не попал в Ааджоура. Однако тот рухнул – и рефери засчитал победу Гусару.

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Смотрите странную победу Кныбы: